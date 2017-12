PTB anuncia que fechou questão a favor da reforma da Previdência

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) anunciou nesta quarta-feira, 6, por meio de nota oficial, que fechou questão a favor da reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer.

O partido foi o primeiro da base governista a "determinar" que seus deputados e senadores votem favoravelmente à reforma em tramitação no Congresso.

A nota do PTB não fala em punições em caso de descumprimento, mas diz que os parlamentares devem "obediência" à cúpula do partido.

O presidente do nacional do PTB, Roberto Jefferson, ex-deputado condenado no processo do mensalão, propôs em reuniões com Temer que parlamentares infiéis fiquem sem acesso a recursos dos fundos públicos que abastecem campanhas eleitorais no ano que vem.

A manifestação de apoio à reforma da Previdência se deu por "esmagadora maioria" da executiva nacional do PTB, diz a nota assinada por Jefferson. Ele participou de reuniões nos últimos dias com Temer e aliados.

O PTB controla o Ministério do Trabalho e a Casa da Moeda no governo Temer. Ao todo, a bancada petebista possui 16 deputados e 2 senadores em exercício.