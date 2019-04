PSL apresentará requerimento para acelerar ordem do dia na CCJ

Deputados do PSL, que garantiram os dois primeiros lugares na fila da Comissão de Constituição Cidadania e Justiça (CCJ) nesta segunda-feira, 15, vão apresentar um requerimento pedindo prioridade ao debate das matérias que estão na pauta no colegiado.

A estratégia, como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) adiantou mais cedo, é garantir que a comissão comece os trabalhos direto pelas matérias em pauta, pulando a etapa de leitura de ata de reuniões anteriores, o que atrasaria o andamento da reunião.

Isso não deve evitar, no entanto, que parlamentares dos partidos de centro peçam, na sequência, a inversão de pauta para que a proposta de emenda constitucional do Orçamento impositivo seja analisada antes do que a reforma da Previdência.

A tendência neste momento é que haverá votos suficientes para inverter a pauta, com os partidos de centro e oposição. Se isso acontecer, o debate sobre a reforma da Previdência só se iniciará após a votação da PEC do Orçamento, o que torna o cronograma imprevisível.

Os deputados Loester Trutis (PSL-MS) e General Girão (PSL-RN) garantiram o primeiro e o segundo lugar na ordem para apresentar requerimentos no colegiado ao chegar na Câmara antes das 7 horas. Eles se adiantaram mais de 7 horas do início da sessão, marcada para às 14 horas.