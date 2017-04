PSB orienta voto contra governo na comissão da reforma trabalhista

Em sua primeira ação na oposição, a bancada do PSB orientou voto contra o governo Michel Temer na comissão da reforma trabalhista. O partido votou sim pela retirada do projeto da pauta de discussões. "Nosso encaminhamento, em função da legítima decisão do PSB e da defesa da luta dos trabalhadores, é votar sim ao requerimento", anunciou o deputado Danilo Cabral (PSB-PE).

O requerimento de retirada de pauta foi apresentado pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que alegou necessidade dos parlamentares reavaliarem o texto, já que o relator Rogério Marinho (PSDB-RN) fez algumas alterações. O PPS também encaminhou voto pela retirada de pauta argumentando que era preciso aprofundar a discussão.

Durante a orientação de bancada, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) chegou a saudar o PSB por determinar o voto contra as reformas trabalhistas e previdenciária. "Parabenizo o PSB e outros partidos que estão divergindo do governo", disse o petista.

O deputado Fábio Garcia (PSB-MT) chegou a pedir que a orientação fosse para a liberação da bancada, para que os membros votassem como quisessem. O deputado Bebeto (PSB-BA) disse que a bancada seguiria a orientação da cúpula do partido e o painel foi mantido com "sim" ao requerimento.

A sessão está sendo acompanhada por sindicalistas. Deputados à favor da reforma são chamados por colegas e sindicalistas de "golpistas".

Veja Também

Comentários