Próximo passo para agronegócio é aplicar tecnologia na gestão, diz SRB

O próximo passo para o avanço do agronegócio no Brasil é a aplicação da tecnologia na gestão das propriedades, afirma João Adrien, diretor da Sociedade Rural Brasileira (SRB). "Hoje usamos tecnologia para produção e o próximo passo é usar essa tecnologia para gestão, para que consigamos planejar em longo prazo", disse ele durante 6º Fórum Nacional de Agronegócios, realizado neste sábado, em Campinas, no interior de São Paulo. Adrien participou de um debate sobre governança e sucessão no agronegócio durante o evento.

Para o representante, a questão do gerenciamento das propriedades ainda é um obstáculo para o desenvolvimento do setor no Brasil e a tecnologia pode auxiliar na questão. "De fato temos essa revolução acontecendo", afirmou sobre as inovações no campo. "Hoje, funcionário cumprimenta o patrão pelo drone", disse. O diretor executivo de produtos e negócios do Sicred, Cidmar Stoffel, acrescentou que as plataformas digitais têm auxiliado à aproximação do jovem ao campo e que isso facilita as sucessões.

