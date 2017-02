Próximo passo do governo será em direção à simplificação tributária, diz Temer

Após a aprovação tanto do teto dos gastos públicos quanto da reforma do ensino médio e o encaminhamento das reformas da Previdência e da legislação trabalhista, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse nesta segunda-feira, 20, que o próximo passo do governo será em direção à simplificação tributária.

Durante lançamento de medidas de apoio ao agronegócio, Temer disse preferir falar em simplificação tributária, em vez de "reforma tributária", mas não adiantou prazos das medidas que o governo pretende encaminhar nessa área.

O presidente frisou que "se houver tempo" dará apoio à reforma política, que chamou de "reformulação política", classificada por ele como "fundamental". Embora tenha ponderado que as mudanças nesse campo são de atribuição do Congresso, Temer argumentou que o Planalto poderá dar "uma mão" na aprovação dessa reforma.

"Se fizermos todas essas reformas, eu me darei por satisfeito", afirmou o presidente, que, mais uma vez, disse que seu governo é reformista.

