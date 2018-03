Próxima rodada de licitações da ANP tem 20 empresas inscritas

Segundo a ANP, “as empresas inscritas atenderam os requisitos previstos no edital e estão aptas a participar da rodada - Foto: Cristiane Caoli / G1

A 15ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) teve um total de 20 empresas inscritas. Desse total, 16 empresas se inscreveram apenas para as áreas marítimas, três para as áreas terrestres e somente a Petrobras para ambas as opções.

Das 20 empresas, apenas três ainda não têm contrato para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil: a malaia Petronas, a espanhola Cobra e a alemã Wintershall. A sessão pública de apresentação das ofertas está prevista para ocorrer no próximo dia 29.

Segundo a ANP, “as empresas inscritas atenderam os requisitos previstos no edital e estão aptas a participar da rodada. A inscrição é obrigatória e individual para cada interessada, mesmo para aquelas que pretendam apresentar oferta mediante consórcio.”

Na 15ª Rodada, serão ofertados ao todo 70 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Parnaíba e do Paraná, totalizando 95,5 mil quilômetros quadrados (km²) de área.

Veja as empresas inscritas para a 15ª Rodada:

Terra

1. Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A.

2. Parnaíba Gás Natural

3. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

4. Rosneft Brasil E&P Ltda.

R15 - Mar

1. BP Energy do Brasil Ltda.

2. Chevron Brazil Ventures Llc.

3. CNOCC Petroleum Brasil Ltda.

4. Ecopetrol Óleo e Gás Do Brasil Ltda.

5. Exxonmobil Exploração Brasil Ltda.

6. Murphy Exploration & Production Company

7. Petrogal Brasil S.A.

8. Petronas Carigali Sdn Bhd

9. Premier Oil do Brasil Petróleo e Gás Ltda.

10. QPI Brasil Petróleo Ltda.

11. Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A.

12. Repsol Exploração Brasil Ltda.

13. Shell Brasil Petróleo Ltda.

14. Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.

15. Total E&P do Brasil Ltda.

16. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

17. Wintershall Holding GMBH