Protesto por direito trabalhista bloqueia pista local da Marginal do Tietê em SP

Protesto de vigilantes de uma empresa de segurança bloqueia uma faixa da pista local da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó, nesta quinta-feira, 23. Pelo menos, 50 pessoas ocupavam a via por volta das 13 horas. Muitos seguravam cartazes e reivindicavam benefícios trabalhistas.

A Polícia Militar (PM) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanham a manifestação e também orientam os motoristas no desvio do trânsito.

Em razão do protesto, a situação também está complicada na chegada das rodovias Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes.

Por volta das 8 horas, os funcionários da empresa de segurança Embrase ocuparam parte da Marginal do Tietê. Eles saíram por volta das 10 horas e retornaram às 11h30. Por volta das 13 horas, os manifestantes disseram que iriam se deslocar da Marginal do Tietê para a Rua Santa Marina, número 1.560, endereço da empresa de segurança.

Clóvis da Silva foi demitido e cobra seus direitos. "A empresa prometeu pagar a rescisão e as férias, mas até agora nada", relatou ele.

Leandro Nogueira também foi demitido e participou do protesto. "Quem foi mandado embora deveria receber rescisão com férias, o que nao aconteceu. O convênio médico também foi cancelado. Além disso, quem está na ativa não está recebendo nem o vale-transporte. A empresa não dá justificativa", reforçou ele.

Quem está na Marginal do Tietê também enfrenta lentidão, no sentido contrário, em direção a Castelo Branco.

O motivo é apenas o excesso de veículos principalmente na altura da ponte da Vila Maria.

A reportagem tentou contato com a Embrase, mas até o momento não conseguiu falar com os responsáveis.