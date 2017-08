Protecionismo é sério risco para a economia global, diz presidente do BCE

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, alertou nesta sexta-feira que o protecionismo é um sério risco para o crescimento da economia global. Em um discurso no simpósio organizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em Jackson Hole, Draghi comentou que a recuperação da economia global está se firmando, mas ressaltou que a abertura para o comércio "está sob ameaça".

Para ele, a cooperação multilateral era crucial para tornar o comércio livre sustentável e que essa cooperação pode ajudar os decisores políticos a responder à reação contra o livre comércio. O presidente do BCE disse, ainda, que é necessário aumentar o crescimento para injetar mais dinamismo à economia global e que o crescimento da produtividade depende fundamentalmente da abertura do comércio.

Em sua fala, Draghi não comentou sobre política monetária ou sobre a recente força do euro, mas seguiu a linha da presidente do Fed, Janet Yellen, ao abordar s regulações. "Com a política monetária globalmente muito expansiva, os reguladores devem estar atentos para que os incentivos que levaram à crise não sejam reacendidos", afirmou.

De acordo com o banqueiro central, "testemunhamos há pouco os perigos de abertura financeira com poucas regulações. Nunca há um bom momento para uma regulação frouxa".

Veja Também

Comentários