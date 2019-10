Prorrogado direito antidumping às importações de alho da China por até 5 anos

A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia decidiu prorrogar, por até cinco anos, o direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados originárias da China.

Segundo a Portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 3, o direito antidumping será recolhido sob a forma de uma alíquota de US$ 0,78 por quilo do produto.