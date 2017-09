Projeto republicano de reforma tributária quase dobra dedução padrão nos EUA

O novo projeto do Partido Republicano para alterar o código tributário dos Estados Unidos teve uma cópia divulgada nesta quarta-feira. O documento prevê cortes de impostos para as pessoas físicas e as empresas, simplifica o sistema tributário e quase dobra a dedução padrão usada pela maioria dos americanos.

"Muitos em nosso país estão excluídos do dinamismo da economia dos EUA, o que leva a um justificável sentimento de que o sistema está manipulado contra os americanos que trabalham duro", afirma o documento, obtido pela Associated Press. "Com uma reforma tributária e alívios significativos, nós criaremos um sistema mais justo, que nivela o campo de jogo e estende oportunidades econômicas para trabalhadores americanos, pequenas empresas e famílias de renda média."

O plano quase dobra a dedução padrão para US$ 12 mil para as pessoas físicas e para US$ 24 mil para as famílias. Isso basicamente eleva o montante da renda pessoal que é isento de impostos. Além disso, a proposta reduz o número de faixas de tributação de sete para três.

As faixas de tributos para os indivíduos seriam de 12%, 25% e 35% e o plano prevê um tributo extra para os muito ricos. Mas ele não estabelece os níveis de renda em que as faixas se aplicariam, portanto não está claro de quanto seria o corte de tributo para a média das famílias.

A iniciativa prevê ajudar as famílias com um aumento no crédito tributário para crianças e a possibilidade de que famílias de renda maior também tenham o benefício. O crédito atualmente é de US$ 1 mil por criança. O plano busca também limitar a "penalidade por casamento" ocorrida com a soma da renda dos casais quando os dois trabalham. Também propõe um novo crédito tributário de US$ 500 para ajudar a pagar cuidados com os idosos e enfermos considerados dependentes.

As deduções para pagamentos de hipotecas e caridade devem permanecer, mas o plano busca reduzir deduções por item que podem reduzir o quanto famílias ricas pagam de impostos. Ele mantém benefícios existentes para economias para faculdade e aposentadoria.

Um imposto sobre patrimônio, imposto sobre milionários, seria eliminado, um provável benefício para muitos herdeiros de empresas, investimentos e propriedades.

As companhias, por sua vez, pagariam bem menos impostos, como parte dos esforços para tornar as empresas dos EUA mais competitivas globalmente. Fonte: Associated Press.

