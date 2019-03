Projeções mostram duplicação de ferrovias na matriz logística, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 28, que os investimentos planejados para ferrovias vão duplicar, na matriz logística, o "share ferroviário" no País. "Projeções mostram que vamos duplicar o share ferroviário na matriz com investimentos feitos agora", disse ele após o leilão da ferrovia Norte-Sul, que foi vencido pela Rumo após oferecer mais de 100% de ágio.

Ele defendeu ainda que mudanças sejam feitas no marco regulatório para ferrovias e "na forma de se fazer ferrovia no País". E emendou que o governo pretende resolver logo essas questões e prosseguir "em breve" com a construção da Ferrogrão e da Integração Oeste-Leste.

Em entrevista na sede da B3, o ministro completou que o governo vai dar impulso a prorrogações na malha paulista de ferrovias. Segundo ele, uma instrução normativa está em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e está "praticamente concluída", o que deve viabilizar novos investimentos.

Freitas disse que, nas concessões previstas à frente, o governo espera "mais competições e ágios expressivos". E frisou que quer "inaugurar uma nova tradição brasileira de exigir cumprimento de contratos".