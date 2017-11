Projeções do Focus para Selic no fim de 2017 e de 2018 seguem em 7,00% ao ano

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros) para o fim de 2017 e 2018. O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 27, indica que o mercado prevê que o juro básico da economia terminará o ano em 7,00%. A aposta foi repetida pela 11ª semana consecutiva. O levantamento indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 também seguiu em 7,00% ao ano, pela 10ª semana seguida.

No dia 25 de outubro, o Copom reduziu a Selic em 0,75 ponto porcentual, de 8,25% para 7,50% ao ano. No comunicado que acompanhou a decisão, o colegiado sinalizou a intenção de aplicar um corte ainda menor em dezembro - provavelmente de 0,50 ponto porcentual, na visão de boa parte do mercado.

Na pesquisa Focus agora divulgada, economistas também mantiveram a expectativa para Selic média de 2017 em 9,84% pela 12ª semana seguida. No caso de 2018, a Selic média caiu ligeiramente, de 6,84% para 6,81%, ante 6,88% de quatro semanas atrás.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 7,00% ao ano, mesmo patamar projetado há 13 semanas. Para 2018, a expectativa seguiu em 6,50% pela terceira pesquisa seguida. Um mês atrás, a projeção era de 7,00%.