Projeção para Selic no fim de 2017 permanece em 9,00% ao ano

O mercado financeiro manteve o cenário para o ciclo de afrouxamento realizado pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A pesquisa semanal do Banco Central concluída em 24 de março mostra que a mediana das previsões para o patamar do juro básico no fim deste ano seguiu em 9,00%. Para 2018, a expectativa permaneceu em 8,50%. Há um mês, o mercado esperava Selic em 9,25% e 9%, respectivamente, para o fim de 2017 e 2018.

No mesmo relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 27, a expectativa de Selic média em 2017 manteve-se em 10,41%. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 10,75%. Para 2018, a previsão de Selic média seguiu em 8,75%, ante 9,00% de um mês antes.

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções no médio prazo, o chamado Top 5, a previsão para o patamar para a taxa Selic no fim de 2017 permaneceu em 8,50%, ante 9,50% de um mês atrás. Para 2018, o Top 5 manteve a expectativa para o juro de 8,50%, ante 9,25% de um mês atrás.

Veja Também

Comentários