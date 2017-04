Projeção para Selic no fim de 2017 permanece em 8,50% ao ano, aponta Focus

Na esteira da divulgação da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic no fim de 2017. O Relatório de Mercado Focus trouxe na manhã desta segunda-feira, 24, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 8,50% ao ano. Há um mês, estava em 9,00%.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 8,50% ao ano. Há um mês, a projeção estava no mesmo patamar.

O Copom anunciou este mês corte de 1 ponto porcentual da Selic, para 11,25% ao ano, como esperado pelo mercado. No entanto, a ata do encontro deixou a porta aberta para a intensificação dos cortes. Isso porque, em trecho do documento, os diretores argumentaram que a evolução da conjuntura econômica já permitiria uma intensificação do ritmo de flexibilização monetária maior do que a decidida nessa reunião (de abril). Ainda assim, em função das incertezas, a opção foi por um corte de 1 ponto porcentual, sendo que o ritmo pode mudar no próximo encontro.

No relatório Focus desta segunda, a Selic média de 2017 permaneceu em 10,31% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 10,41%. No caso de 2018, a Selic média passou de 8,63% para 8,60%. Quatro semanas antes, estava em 8,75% anuais.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 8,50% ao ano, mesmo patamar de uma semana e de um mês antes. O Top 5 também manteve a projeção para a Selic no fim de 2018, em 8,50% ao ano, igual ao verificado uma semana e um mês atrás.

Maio

O relatório do BC também mostra que a expectativa dos analistas é de novo corte de um ponto porcentual da Selic, a taxa básica de juros, no fim de maio, para 10,25% ao ano.

Esta mediana é mantida apesar de, na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC não ter descartado a possibilidade de cortes maiores da taxa básica.

O Focus mostra ainda, pela primeira vez, projeções para outubro e novembro de 2018. Neste período, conforme os números, a Selic pode reiniciar um ciclo de alta, após situar-se nos 8,50% ao ano entre dezembro de 2017 e setembro de 2018. A projeção para a Selic em outubro de 2018 é de 8,75% ao ano e para novembro de 2018 de 8,63% ao ano - neste último caso, indicando divisões entre 8,75% e 8,50% ao ano.

