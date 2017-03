Projeção para Selic no fim de 2017 cai de 9,50% para 9,25% ao ano, revela Focus

Na esteira da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana passada, os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic no fim de 2017. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta quarta-feira, 1º de março, que a mediana das previsões para a Selic em dezembro deste ano passou de 9,50% para 9,25% ao ano. Há um mês, estava em 9,50%.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 9,00% ao ano. Há um mês, a projeção estava no mesmo patamar.

O Copom anunciou na última semana corte de 0,75 ponto da Selic, de 13,00% para 12,25% ao ano, como esperado pelo mercado. No entanto, deixou a porta aberta para a intensificação dos cortes nos próximos encontros, o que dependerá "da estimativa da extensão do ciclo" e da "evolução da atividade econômica, dos demais fatores de risco e das projeções e expectativas de inflação".

No relatório Focus desta quarta, a Selic média de 2017 permaneceu em 10,75% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 10,88%. No caso de 2018, a Selic média seguiu em 9,00%. Quatro semanas antes, estava em 9,50%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 9,50% ao ano, mesmo patamar de uma semana e de um mês antes. O Top 5 alterou a projeção para a Selic no fim de 2018, de 9,38% para 9,25%, ante 9,50% de um mês atrás.

Abertura

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus indica que os economistas esperam por mais dois cortes consecutivos de 0,75 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros), em abril e junho.

Depois disso, o BC deve promover, conforme a mediana das projeções, mais dois cortes de 0,50 ponto porcentual, em julho e setembro. Na sequência, virão mais dois cortes de 0,25 ponto porcentual, em outubro e dezembro.

Este movimento, se confirmado, fará a Selic, atualmente em 12,25% ao ano, terminar 2017 em 9,25% ao ano. O boletim desta quarta, aliás, foi o primeiro em que o mercado projetou a Selic a 9,25% ao ano no fim de 2017.

Essa expectativa por juros mais baixos no fim do ano surge após o BC, na semana passada, reduzir a Selic de 13,00% para 12,25% ao ano e, ao mesmo tempo, deixar a porta aberta para cortes maiores da taxa.

Veja Também

Comentários