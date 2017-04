Projeção para Selic no fim de 2017 cai de 9% ao ano para 8,75% ao ano, diz Focus

O mercado financeiro voltou a prever que o ciclo de afrouxamento realizado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) será ainda mais intenso. A pesquisa semanal do Banco Central concluída em 31 de março mostra que a mediana das previsões para o patamar do juro básico no fim deste ano caiu de 9,00% para 8,75% ao ano.

Para 2018, a expectativa permaneceu em 8,50% a.a. pela segunda semana seguida. Há um mês, o mercado esperava Selic em 9,25% e 9% anuais, respectivamente, no fim de 2017 e 2018.

No mesmo relatório Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 3, a expectativa de Selic média em 2017 caiu de 10,41% para 10,38% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 10,72%. Para 2018, a previsão de Selic média seguiu em 8,75%, ante 9,00% anuais de um mês antes.

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções no médio prazo, o chamado Top 5, a previsão para o patamar para a taxa Selic no fim de 2017 permaneceu em 8,50%, ante 9,00% a.a. de um mês atrás. Para 2018, o Top 5 manteve a expectativa para o juro de 8,50%, ante 8,75% a.a. de um mês atrás.

Abertura das previsões

A abertura das previsões para o juro básico da economia nos próximos meses mostra que o mercado financeiro agora prevê ciclo de corte do juro maior e mais extenso.

Em relação à semana anterior, a pesquisa Focus mostra que economistas agora preveem redução da taxa de juro de 3,50 pontos em um ciclo que terminará apenas em outubro. Na semana passada, prevalecia expectativa de redução de 3,25 pontos até setembro.

Segundo a abertura dos dados, a mediana das previsões para o patamar do juro seguiu em 11,25% para abril e em 10,25% ao ano para junho. Assim, os números indicam expectativa de redução da taxa - atualmente em 12,25% a.a. - de um ponto cada nas próximas duas reuniões.

Para os meses seguintes, prevalece a previsão de reduções menos intensas. Para julho, predomina a aposta de que taxa Selic será cortada em 0,75 ponto porcentual, para 9,50%. Em setembro, a redução seria de 0,50 ponto, o que levaria o juro para 9%.

Depois, em outubro, o ciclo seria reduzido com a redução da Selic em 0,25 ponto, para 8,75% anuais. Esse último movimento não era previsto na pesquisa Focus da semana passada e o juro terminaria o ano em 9%.

