Projeção é que ao fim do ano a inflação esteja abaixo de 4%, diz Temer

O presidente da República, Michel Temer, citou nesta sexta-feira, 17, pela primeira vez em seu discurso em evento na Confederação Nacional da Indústria (CNI) em São Paulo, as projeções do mercado dando conta de que a taxa de inflação no País encerrará o ano abaixo de 4%. De acordo com ele, a queda da inflação é mais um indicador do restabelecimento da confiança na economia.

Nos discursos anteriores, o presidente vinha falando na convergência da média dos preços ao consumidor para próximo do centro da meta, que é de 4,5%.

"Estamos começando a restabelecer a confiança no País. Vejam, convenhamos, a inflação caiu de 10,7% para no fim do ano 6,29% e hoje está em 5,2%. E a projeção é que ao final do ano estará abaixo de 4%, sendo que o centro da meta é 4,5%; e isso num tempo curtíssimo", disse Temer.

Juros

Ele reiterou que a trajetória dos juros tem sido de baixa. "A Selic vem caindo e os juros começam a cair e vão cair", disse o presidente para uma plateia de empresários do setor industrial.

Diálogo

Temer acrescentou que seu governo vem praticando atos de diálogos com o Congresso e a sociedade."Temos a tese da responsabilidade fiscal ao lado da responsabilidade social. A fiscal vem por gestos que nós estamos tomando", disse, citando a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), a reforma do ensino médio e a readequação das leis trabalhistas.

"Tudo isso faz parte da responsabilidade fiscal, mas na social também nós tínhamos ciência e consciência de que muitas famílias estão endividadas. Dias após, vimos que as contas inativas do FGTS poderiam ser liberadas sem prejudicar os financiamentos naturais que o FGTS faz, por exemplo, para a construção civil. Então liberamos o fundo de garantia e os senhores têm visto que tem sido uma festa", disse Temer.

