Projeção do mercado para Selic média em 2018 segue em 6,75% ao ano, diz BC

Há um mês, estava no mesmo patamar - Foto: Elza Fiúza / Agência Brasil

À espera da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que sai nesta quinta-feira, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros da economia) para o fim de 2018 e de 2019.

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta quarta-feira, 14, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,75% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar. Já a projeção para a Selic em 2019 seguiu em 8,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo nível.

Na semana passada, o Copom cortou a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 7,00% para 6,75% ao ano. Foi o 11º corte consecutivo. O colegiado também sinalizou que o mais provável é que o movimento tenha sido o último do atual ciclo de cortes da taxa básica. Uma nova redução pode ocorrer em março apenas se o cenário melhorar, sendo que, na visão dos economistas, a aprovação da reforma da Previdência seria um dos fatores para isso.

A Selic média de 2018 permaneceu em 6,75% ao ano no Focus, mesmo porcentual de quatro semanas atrás. A taxa básica média de 2019 foi de 7,89% para 7,88%, ante os mesmos 7,88% de quatro semanas atrás.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2018 em 6,75% ao ano, ante os 6,50% de uma semana e um mês antes. No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic é de 8,00%, igual ao verificado uma semana e um mês antes.

Nível inalterado

Os economistas do mercado financeiro projetam que a Selic permanecerá no nível de 6,75% ao ano até o fim de 2018. Essas projeções fazem parte do Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado nesta quarta pelo BC.

Os dados do Focus indicam ainda que o mercado espera pelo início de um novo ciclo da Selic, desta vez de alta, a partir de janeiro de 2019, quando a Selic subiria para 7,00% ao ano. Nova elevação é esperada para março de 2019, para 7,50%. Depois, a projeção é de alta para 7,63% ao ano em abril (divisão entre 7,50% e 7,75%) e para 8,00% em maio de 2019.