Projeção do Focus para Selic no fim de 2017 permanece em 9,50% ao ano

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic no fim de 2017. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 30, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 9,50% ao ano. Há um mês, estava em 10,25% ao ano.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 passou de 9,38% para 9,00% ao ano. Há um mês, a projeção estava em 9,75%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central surpreendeu o mercado no início do mês e cortou a Selic em 0,75 ponto porcentual, de 13,75% para 13,00% ao ano. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 - considerado uma prévia da inflação oficial - encerrou janeiro com taxa de 0,31%, a mais baixa para o mês desde 1994.

No relatório Focus desta segunda, a Selic média de 2017 passou de 10,91% para 10,88% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 11,56%. No caso de 2018, a Selic média seguiu em 9,50%. Quatro semanas antes, estava em 10,00%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 9,50% ao ano, mesmo patamar de uma semana antes. Há um mês, a projeção era de 10,00% ao ano. O Top 5 também manteve a projeção para a Selic no fim de 2018, de 9,50%, ante 10,25% um mês atrás.

