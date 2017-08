Projeção do Focus para Selic no fim de 2017 cai de 8% para 7,5% ao ano

Já sob a influência da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros) para o fim de 2017 e 2018.

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 7, que a mediana das previsões para a Selic este ano foi de 8,00% para 7,50% ao ano. Há um mês, estava em 8,25%. O levantamento indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 foi de 7,75% para 7,50% ao ano, ante 8,00% de um mês atrás.

Na última terça-feira, dia 1º, o BC divulgou a ata do Copom, que trouxe uma análise dos motivos que levaram o colegiado a cortar a Selic em 1 ponto porcentual no mês passado, de 10,25% para 9,25% ao ano. No documento, o BC sinalizou novo corte de 1 ponto em setembro. Além disso, atribuiu peso menor às preocupações em torno do andamento das reformas no Congresso - em especial, a da Previdência.

No Focus agora divulgado, a Selic média de 2017 passou de 10,06% para 9,98% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada era de 10,22%. No caso de 2018, a Selic média foi de 7,75% para 7,50%, ante 8,17% de quatro semanas atrás.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 7,25% ao ano, ante 7,50% projetados há uma semana. Há um mês, a mediana projetada era de 8,00%. Para 2018, a expectativa seguiu em 7,25%, ante 7,88% de um mês antes.

Reunião de setembro

Os economistas do mercado financeiro estão divididos quanto ao corte da Selic no próximo encontro do Copom, em setembro. Atualmente, a taxa básica está em 9,25% ao ano.

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus mostra que a mediana da Selic em setembro está em 8,38% ao ano. Na prática, isso indica indefinição entre corte de 1 ponto porcentual (de 9,25% para 8,25%) e corte de 0,75 ponto porcentual (de 9,25% para 8,50%).

Seja qual for a decisão, os economistas projetam que a Selic chegará a 8,00% ao ano em outubro e a 7,50% ao ano em dezembro, encerrando o ano neste patamar. Durante todo o ano de 2018, as projeções atuais indicam que a Selic ficará em 7,50%.

Estas projeções já estão sob a influência da ata do último encontro do comitê na Terça-feira passada.

