Projeção de receitas em 2019 cai R$ 29,74 bilhões ante lei orçamentária

A previsão de receita primária do Orçamento do governo federal despencou R$ 29,4 bilhões na primeira revisão orçamentária, divulgada nesta sexta-feira, 22, pelo Ministério da Economia.

A queda levou ao bloqueio do Orçamento e deve-se à redução de R$ 11,160 bilhões das receitas tributárias, exceto INSS; diminuição de R$ 6,730 bilhões das receitas previdenciárias e R$ 11,849 bilhões com receitas não administradas. Foi uma combinação do efeito do crescimento esperado menor para a economia e frustração de receitas com concessões e privatizações.

Por outro lado, a previsão das despesas primárias obrigatórias subiu R$ 3,61 bilhões, contribuindo para a piora da expectativa orçamentária.

Os dados constam do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Orçamentárias divulgado nesta sexta pela pasta da Economia.