Programa forma presidentes de cooperativas do Mato Grosso do Sul

Durante o programa, os executivos tiveram a oportunidade de aprimorar suas competências de liderança no segmento - Foto: Isabelle RR

O ISAE — Escola de Negócios acaba de concluir a primeira edição do Programa Internacional de Formação de Presidentes de Cooperativas, em parceria com o Sistema OCB/MS, em Campo Grande (MS). O curso, que teve início em junho de 2017, reuniu presidentes das principais cooperativas do Mato Grosso do Sul. A formatura dos participantes será realizada nos dias 16 e 17 de março.

Durante o programa, os executivos tiveram a oportunidade de aprimorar suas competências de liderança no segmento. Foram 24 cooperativas participantes, que juntas correspondem a 10% do PIB do Mato Grosso do Sul, entre elas Sicredi, Cergrand e Conacentro. O programa abordou temas como Pacto Global, PRME (Princípios para Educação Executiva Responsável), dinâmicas interpessoais e comunidade de aprendizagem.

Além disso, alguns módulos do curso trataram de temas como liderança, renovação institucional, gestão estratégica, sustentabilidade financeira, governança cooperativa e processo de sucessão. De acordo com o coordenador do programa, Rodrigo Casagrande, o grande desafio foi formular uma metodologia de ensino que valorize o estoque de conhecimento dos presidentes das cooperativas. “Consideramos de extrema importância todo o conhecimento que esses profissionais trouxeram e isso fez com que eles emergissem e conseguissem se identificar e absorver da melhor forma a teoria levada para a sala de aula. Foi uma experiência incrível”, completa Casagrande.

Mais informações pelo site www.isaebrasil.com.br ou pelo telefone (41) 3388-7817