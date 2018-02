Programa do Imposto de Renda 2018 já pode ser acessado pela internet

Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade - Divulgação

Através da página na internet, a Receita Federal liberou nesta segunda (26) o programa que é utilizado para declarar o Imposto de Renda 2018, que leva em conta os dados fiscais do ano passado. O contribuinte pode baixar o programa para fazer a declaração, mas só será possível enviar ao Fisco a partir do dia 1º de março. O prazo de entrega dos dados se estende até 30 de abril.

Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições do Imposto de Renda, se tiverem direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade.

As restituições serão pagas em junho, e seguem até dezembro, para os contribuintes que não caírem na malha fina.

A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo, correspondente a 20% do imposto devido.

Mais de 28 milhões de declarações do Imposto de Renda são esperadas neste ano. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração do ano passado. Para mais informações, acesse receita.fazenda.gov.br.