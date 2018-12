Programa completa 10 anos e recebe 41 novos fornecedores em 2018

Para 2019 a meta é aumentar a participação das âncoras do programa e ampliar a atuação em Campo Grande, com a adesão de novas empresas. - Divulgação

Em 2018, o PQF (Programa de Qualificação de Fornecedores) realizado pelo IEL, chegou aos 10 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. Nesse período atuou efetivamente na capacitação de 300 empresas fornecedoras, que passaram a atender com mais agilidade e qualidade as indústrias instaladas no Estado.

Durante o ano o programa também recebeu a adesão de 41 novas empresas, somando 107 fornecedores capacitados em doze meses. As participantes estão distribuídas em quatro grupos do PQF e em três cidades de atuação, sendo que seis delas participam do Básico em Ribas do Rio Pardo, 24 do Avançado em Campo Grande, 17 no Avançado Manutenção em Três Lagoas e 60 participaram da Auditoria na edição de 2017.

Coordenador da área de desenvolvimento empresarial do IEL, Hugo Bittar explica que o PQF tem contribuído efetivamente para o desenvolvimento do Estado e principalmente para as relações comerciais entre indústrias e fornecedores. “O programa é desenvolvido para estruturar e qualificar a empresa, de tal forma que ela esteja pronta para entender clientes de qualquer porte e, com isso, fomentar os negócios estaduais”.

Para 2019 a meta é aumentar a participação das âncoras do programa e ampliar a atuação em Campo Grande, com a adesão de novas empresas. “Estamos em uma conversa bem adiantada com a prefeitura da Capital e consolidando, um novo mercado se abre para indústrias e fornecedores”, destaca Hugo Bittar.

Ainda durante 2018, o setor de Desenvolvimento Empresarial do IEL capacitou 340 pessoas divididas entre os 15 cursos, que abrangeram oito áreas estratégicas do mercado de trabalho. Outras 183 pessoas participaram de capacitações de educação executiva, entre elas o Lean Six Sigma, realizado pela primeira vez em Mato Grosso do Sul.

O setor realizou ainda três pesquisas de fortalecimento de marca, que realizara 6.100 amostras no Estado e atendeu três bolsistas, por meio do programa Inova Talentos, que visa aproximar empresas e institutos de pesquisa das ações conjuntas de inovação, promovendo trabalho focado na seleção e capacitação de talentos que façam a diferença na inovação empresarial.