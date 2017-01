Professor da FGV comenta queda de consumo no país

A queda de 6,6% no movimento do comércio em 2016 contra 2015, divulgada hoje pelo Serasa Experian, é explicada principalmente pelo desemprego em muitos setores da economia, de acordo com o professor Marcus Quintella, coordenador do MBA em Empreendedorismo e de Gestão Estratégica de Negócios da FGV. “Isso gera grandes saques da poupança para utilização em pagamentos de dívidas, compra de remédios ou contas de serviços públicos, e não para o consumo no comércio em geral”, explica Quintella.

De acordo com o especialista, a incerteza da economia, a violência e a indefinição política estão bloqueando os investimentos em novos negócios, expansões, consumos de bens e serviços. “A violência descontrolada nas cidades também faz cair o consumo de celulares, automóveis, eletrodomésticos, roupas caras etc”.

Quintella aponta um outro fator importante a ser considerado: o descuido com o ambiente das lojas e o atendimento ruim aos clientes. “Os comerciantes precisam enfrentar a crise e a queda das vendas com criatividade, mudanças comportamentais, treinamentos de funcionários, pequenos investimentos físicos nos estabelecimentos, fidelização dos clientes, redução de custos e, consequentemente, de preços, com diminuição das margens de lucro. A desmotivação não pode tomar conta do comércio e o empresário precisa ficar atento aos anseios do mercado em tempos de crise”.

O professor não está otimista em relação a uma recuperação rápida do setor em 2017. “O problema maior é que o consumo das famílias não está mostrando sinais de melhora e deve continuar fraco, e a questão fiscal dos estados, municípios e da própria União é um agravante que pode gerar uma pressão social muito grande, aumentando o endividamento das pessoas e a falta de oportunidades de empregos”, conclui.

Veja Também

Comentários