Produção no pré-sal cresce 3,6% em fevereiro ante mesmo mês de 2018, diz ANP

A produção do pré-sal em fevereiro fechou em 1,826 milhão de barris de óleo equivalente por dia (que inclui petróleo e gás, boe/d), um aumento de 3,6% se comparada ao mesmo mês de 2018. Em relação a janeiro, no entanto, houve redução de 0,6%. Foram produzidos 1,450 milhão de barris de petróleo por dia (bpd) e 59,8 milhões de metros cúbicos diários (m³/d) de gás natural por meio de 88 poços. A participação do pré-sal na produção total nacional em fevereiro foi de 57,4%.

Já a produção total de petróleo e gás no Brasil, no mês, totalizou 3,182 milhões de boe/d, sendo 2,489 milhões de bpd e 110 milhões de m³/d de gás natural. A produção de petróleo no período diminuiu 5,4 % na comparação com o mês anterior e 4,9% se comparada com fevereiro de 2018.

A produção de gás natural, por sua vez, teve uma redução de 2,7% em comparação ao mês anterior e um aumento de 0,3%, se comparada com o mesmo mês de 2018.

"Os principais motivos para a queda em relação a janeiro foram a interdição da plataforma P-43, que opera nos campos de Barracuda e Caratinga, e a parada programada para manutenção da FPSO Capixaba, que opera nos campos de Jubarte e Cachalote", informou a ANP, em comunicado.

O aproveitamento de gás natural no Brasil no mês alcançou 95,4% do volume total produzido. Foram disponibilizados ao mercado 56,2 milhões de m³/d. A queima de gás totalizou 5,1 milhões de m³/d, uma diminuição de 9,4% se comparada ao mês anterior e um aumento de 42,1% em relação ao mesmo mês em 2018.

A ANP informou ainda que o campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 885 mil bpd de petróleo e 37,5 milhões de m³/d de gás natural. Os campos operados pela Petrobras produziram 94% do petróleo e gás natural.