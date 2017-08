Produção média de petróleo no Brasil cai 3,3% em julho

A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras, em julho, atingiu 2,74 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). Desse total, 2,63 milhões boed foram produzidos no Brasil e 114 mil boed no exterior.

De acordo com a estatal,no mês passado, a produção média de petróleo no país ficou em 2,12 milhões de barris por dia (bpd), o que representa queda de 3,3% na comparação com junho. Para a companhia, a parada programada da plataforma P-58, que opera nos campos de Jubarte, Baleia Anã, Baleia Azul e Baleia Franca, na Bacia de Campos, foi o que mais impactou o resultado.

Gás natural

Em relação à produção de gás natural, excluído o volume liquefeito, houve queda de 0,4% em relação ao mês anterior, chegando a 80 milhões de m³/d.

Produção no pré-sal

Ainda em julho, foi reduzida também a produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras em parcela própria e de parceiros na camada pré-sal. O resultado de 1,61 milhão bpd, significou redução de 4,3% na comparação a junho. Na visão da empresa, o volume se deve, principalmente, à parada programada da plataforma P-58.

Produção no exterior

Já no exterior, a produção de petróleo ficou equilibrada, com resultado de 65 mil bpd em julho em comparação a junho. A produção de gás natural cresceu 2,9% na mesma comparação, com um total de 8,4 milhões de m³/d. A alta foi causada pela maior demanda de gás boliviano.

