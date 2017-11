Produção industrial sobe 0,9% no 3º trimestre ante 2º trimestre, diz IBGE

A produção industrial brasileira cresceu 0,9% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas captadas pelo Projeções Broadcast, que iam de 0,50% a 1,20% no terceiro trimestre, com mediana de 0,86%.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, o indicador mostrou avanço de 3,1%, o terceiro trimestre consecutivo com crescimento, após 11 trimestres de quedas.

Esse resultado também veio dentro do intervalo das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 1,60% e 5,60%, sendo que a mediana encontrada era de 3,30%.

A alta de 2,6% na indústria em setembro ante setembro do ano passado foi o melhor desempenho para o mês desde 2013, quando a produção cresceu 3,7%.