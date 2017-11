Produção industrial sobe 0,7% em setembro ante agosto no Reino Unido

A produção industrial do Reino Unido cresceu 0,7% em setembro em relação ao mês anterior e teve alta de 2,5% na comparação anual, de acordo com números divulgados nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam ganhos de 0,3% e 2,0%, respectivamente, portanto os números vieram acima das expectativas.

A produção industrial de agosto do Reino Unido foi revisada para uma alta de 0,3% em comparação com julho e de 1,8% ante igual mês do ano passado. Antes, o ONS havia projetado altas de 0,2% e 1,6%, respectivamente.

A produção do setor manufatureiro do país avançou 0,7% no mês em setembro e 2,7% na comparação anual. As previsões, nesse caso, eram de altas de 0,4% e 2,5%.