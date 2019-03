Produção industrial recua 0,8% de dezembro para janeiro,diz IBGE

ESPORTE Vettel diz que Ferrari 'virou a página' e está no rumo certo para 2019

ECONOMIA Espera pela instação da CCJ na Câmara gera cautela no Ibovespa

ECONOMIA Indústria opera 17,0% abaixo do pico de produção visto em maio de 2011, diz IBGE

ECONOMIA Em reunião do DEM, Nova Previdência é pouco debatida

ESPORTE Uefa abre processo contra Neymar por críticas à arbitragem após eliminação do PSG

DIRETO DO GABINETE Antônio Vaz quer melhoria para bairros da capital

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados