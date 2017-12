Produção industrial fica estável em outubro ante setembro no Reino Unido

A produção industrial do Reino Unido ficou estável em outubro na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Na comparação anual, a produção industrial cresceu 3,6% em outubro, um pouco acima da expectativa de alta de 3,4% dos economistas.

A produção do setor manufatureiro avançou 0,1% no mês e 3,9% na comparação anual em outubro. Nesse caso, a previsão era de estabilidade mensal e de ganho de 3,8% ante outubro de 2016. O setor manufatureiro do Reino Unido registrou crescimento pelo sexto mês consecutivo, em um sinal de que ele se beneficia da fraqueza da libra e da demanda global forte.

Além disso, o ONS informou que o Reino Unido registrou déficit comercial de bens de 10,8 bilhões de libras em outubro, um pouco maior que o saldo negativo revisado a 10,5 bilhões de libras de setembro. Analistas previam déficit maior em outubro, de 11,5 bilhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.