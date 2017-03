Produção industrial dos EUA fica estável em fevereiro ante janeiro

A produção industrial dos Estados Unidos ficou estável em fevereiro ante janeiro, no cálculo com ajuste sazonal, segundo dados publicados hoje pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam alta de 0,2%.

Na comparação com fevereiro do ano passado, o dado atual subiu 1,2%. Já a produção industrial de janeiro foi revisada de -0,3% para -0,1%.

A taxa de utilização da capacidade instalada, uma medida de ociosidade na indústria, caiu 0,1 ponto porcentual em fevereiro, a 75,4%, em linha com a previsão dos analistas. O dado de janeiro foi revisado levemente para cima, de 75,3% para 75,5%.

A produção manufatureira, maior componente da produção industrial, subiu 0,5% em fevereiro, atingindo seu maior nível desde julho de 2008. Já a produção de serviços públicos caiu 5,7% em relação ao mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

