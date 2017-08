Produção industrial dos EUA avança 0,2% em julho ante junho

A produção industrial dos Estados Unidos registrou crescimento de 0,2% em julho ante o mês anterior, segundo o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Analistas previam aumento um pouco maior, de 0,3%. O dado foi divulgado no site do Fed antes das 10h15 (de Brasília), o horário previsto do dado. Na comparação com julho de 2016, houve crescimento de 2,2%.

A taxa de utilização da capacidade instalada manteve-se em 76,7% em julho, como esperado pelos analistas.

Além disso, o Fed informou que a produção industrial de junho não foi revisada, mostrando alta de 0,4% ante o mês anterior.

