Produção industrial do Reino Unido cai 0,6% em outubro

A produção industrial do Reino Unido teve desempenho pior do que o esperado em outubro, prejudicada pelo resultado da manufatura.

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) mostram que a indústria britânica produziu 0,6% menos em outubro do que no mês anterior. Na comparação anual, houve queda de 0,8% na produção.

Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam recuo mensal de 0,2% e contração anual de 0,4%.

Apenas a produção manufatureira do Reino Unido encolheu 0,9% entre setembro e outubro e diminuiu 1% no confronto anual, informou o ONS. Fonte: Dow Jones Newswires.