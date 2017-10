Produção industrial do México avança 0,3% em agosto ante julho

A produção industrial mexicana cresceu 0,3% em agosto em relação ao mês anterior, após ajustes sazonais, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). O resultado positivo do setor manufatureiro e da construção compensou a fraqueza do setor de petróleo e gás, mostrou o levantamento. Na comparação com agosto de 2016, porém, houve queda de 0,5%.

A produção manufatureira avançou 0,5% em agosto ante julho e 3,3% na comparação anual. Houve alta na produção de automóveis e partes de automóveis, eletrônicos e alimentos processados, mas queda em têxteis e derivados de petróleo. A construção cresceu 0,3% ante julho, mas recuou 1,6% na comparação anual.

O setor de petróleo continuou a ser um freio na produção industrial do país, em baixa de 3,1% ante julho e de 10,8% na comparação anual. A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), produziu 1,93 milhão de barris por dia de petróleo em agosto, 10% a menos que em igual mês de 2016. Para todo o ano, a Pemex reafirmou a expectativa de produzir 1,944 milhão de barris por dia. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários