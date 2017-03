Produção industrial do Japão cresce 2% em fevereiro ante janeiro; previsão +1,2%

A produção industrial japonesa teve crescimento de 2,0% em fevereiro na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira o Ministério da Economia, do Comércio e da Indústria. O resultado foi impulsionado pela demanda do exterior e ficou acima da previsão de +1,2% dos economistas ouvidos pelo jornal Nikkei.

Em janeiro, a produção industrial havia registrado recuo mensal de 0,4%. Economistas dizem que a produção industrial do Japão acelera na esteira da recuperação mundial e da redução dos estoques das empresas locais. No ano passado, os estoques das companhias japonesas atingiram o nível mais alto desde 2009. Em fevereiro, os estoques avançaram 0,9% na comparação mensal.

Segundo uma pesquisa incluída no relatório, as empresas do setor industrial esperam queda na produção em março, mas depois um avanço de 8,3% em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários