Produção industrial da zona do euro sobe 1,4% em janeiro e supera expectativas

A produção industrial da zona do euro cresceu 1,4% em janeiro ante dezembro, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam alta menor na produção, de 1%.

Na comparação anual, a indústria do bloco produziu 1,1% menos em janeiro. A previsão do mercado, no entanto, era de queda bem maior, de 2,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.