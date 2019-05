Produção industrial da zona do euro recua 0,6% em março, na comparação anual

A produção industrial da zona do euro recuou 0,3% em março ante fevereiro e teve baixa de 0,6% na comparação anual, informou nesta terça-feira a agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O número mensal veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, a expectativa era de queda de 0,8%.

A queda mensal é a segunda consecutiva, o que lança dúvidas sobre a sustentabilidade do impulso econômico mostrado pela região no primeiro trimestre. Em fevereiro, a produção industrial recuou 0,1% no mês e ficou estável na comparação anual (dados revisados hoje, de quedas de 0,2% e 0,3%, respectivamente, antes calculadas).

A produção industrial da zona do euro recuou no terceiro e no quarto trimestres de 2018, o que provocou uma forte desaceleração econômica que levou o Banco Central Europeu (BCE) a recuar de planos para a retirada de mais estímulos em 2019. O resultado da indústria da região foi afetado pela demanda menor em mercados como China, Reino Unido e Turquia. A escalada nas tensões comerciais entre americanos e chineses pode estender o período de fraqueza. Fonte: Dow Jones Newswires.