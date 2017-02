Produção industrial da zona do euro cai 1,6% em dezembro ante novembro

A produção industrial da zona do euro teve desempenho misto em dezembro entre a comparação mensal e no confronto anual, no sinal mais recente de que a recuperação da região enfraqueceu no último trimestre de 2016.

Dados da agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, mostram que a produção da indústria do bloco recuou 1,6% em dezembro ante novembro e registrou expansão de 2,0% na comparação anual.

Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda de 1,5% ante novembro e acréscimo anual de 1,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários