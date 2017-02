Produção industrial da Índia recua 0,4% em dezembro na comparação anual

A produção industrial da Índia teve queda de 0,4% em dezembro, na comparação com igual mês do ano anterior, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira. O resultado foi afetado pela fraqueza do setor manufatureiro.

Em novembro, a produção da indústria indiana havia avançado 5,7% na comparação anual. Houve, porém, um grave quadro de falta de dinheiro, após a decisão do governo de 8 de novembro de retirar 86% do dinheiro do país de circulação, o que afetou cadeias de suprimento e prejudicou a demanda.

Os números mostraram que a produção manufatureira, que contribui com três quartos da produção industrial, recuou 2% em dezembro, após uma alta de 5,5% em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

