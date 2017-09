Produção industrial cresceu em 14 dos 24 ramos pesquisados em julho, diz IBGE

A produção industrial cresceu em 14 dos 24 ramos pesquisados na passagem de junho para julho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Em julho, há perfil disseminado de taxas de crescimento", confirmou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.

A principal influência positiva foi registrada por produtos alimentícios, com avanço de 2,2%, a terceira expansão seguida, acumulando ganho de 8,7% nesse período. Segundo Macedo, a fabricação de açúcar puxou o resultado da indústria alimentícia no mês, mas o setor de carnes também ajudou no bom desempenho.

Outras contribuições positivas importantes sobre o total da indústria foram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,9%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (5,9%), de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (4,8%) e de móveis (6,0%).

Na direção oposta, entre os dez ramos que reduziram a produção em julho ante junho, os desempenhos de maior relevância foram das indústrias extrativas (-1,5%), perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-1,8%) e metalurgia (-2,1%).

