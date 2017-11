Produção industrial cresce em 8 dos 24 ramos em setembro ante agosto, diz IBGE

A produção industrial cresceu em oito dos 24 ramos pesquisados na passagem de agosto para setembro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Outros 16 segmentos tiveram resultados negativos.

As principais influências positivas foram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (6,7%) e produtos alimentícios (4,1%), após terem registrado resultados negativos no mês anterior: -1,5% e -4,8%, respectivamente.

Outras contribuições positivas foram de indústrias extrativas (1,0%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias (1,0%). Extrativas eliminaram parte da queda de 2,2% acumulada nos meses de julho e agosto, enquanto veículos avançaram pelo segundo mês consecutivo, acumulando um crescimento de 7,5% no período.

"As atividades que avançam em setembro são segmentos que têm um peso importante no setor industrial. Juntos, os quatro são cerca de 50% do setor industrial", ressaltou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.

Na direção oposta, entre os 16 ramos que reduziram a produção em setembro, os desempenhos de maior relevância foram produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-20,9%) e perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-6,1%).

Outros impactos negativos relevantes ocorreram em produtos do fumo (-15,5%), produtos diversos (-6,0%), produtos de metal (-1,6%) e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-3,6%).