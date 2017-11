Produção industrial cresce em 13 dos 15 locais no 3º tri ante 3º tri de 2016

A produção industrial cresceu em 13 dos 15 locais pesquisados no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgada nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na média global, o setor industrial cresceu 3,1% no terceiro trimestre de 2017, a taxa positiva mais elevada desde o segundo trimestre de 2013, quando avançou 5,1%.

Houve ainda aumento no ritmo de produção na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre em 11 dos 15 locais pesquisados, com destaque para a Bahia (de -6,3% no segundo trimestre para 5,6% no terceiro trimestre), Mato Grosso (de -2,7% para 7,4%), São Paulo (de -0,2% para 5,4%), Paraná (de 1,9% para 6,8%) e Goiás (de -1,4% para 3,5%).

Por outro lado, houve desaceleração no ritmo de crescimento do Espírito Santo (de 5,0% no segundo trimestre para 0,2% no terceiro trimestre), além de perda relevante no Rio Grande do Sul (de 2,0% para -1,4%).

Em São Paulo, a alta de 5,4% na indústria local no terceiro trimestre foi mais acentuada desde o segundo trimestre de 2013, quando tinha crescido 9,1%.

O resultado foi puxado pela maior produção de derivados da cana-de-açúcar e de veículos automotores, tanto de bens de capital para meios de transporte como de automóveis. O parque industrial paulista responde por 33% de toda a indústria brasileira.