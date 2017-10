Produção eólica cresce 25,7% até agosto e vai a 4.032 MW médios, diz CCEE

A produção das usinas de energia eólica no ano até agosto alcançou 4.032 MW médios, 25,7% superior à geração no mesmo período do ano passado, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A capacidade instalada da fonte no País é de 11,9 GW com 470 usinas eólicas em operação comercial, alta de 25,5% sobre as 374 unidades em agosto de 2016.

A representatividade da fonte eólica no sistema nacional alcançou 6,5% em 2017, ao passo que a fonte hidráulica (incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs) respondeu por 73,8% do total e as usinas térmicas, 19,7%.