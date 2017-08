Produção do pré-sal supera a do pós-sal pela 1ª vez

Pouco mais de oito anos após a extração do primeiro óleo do pré-sal, em setembro de 2008, o volume produzido em seus campos superou pela primeira vez os de poços do pós-sal. A performance reflete o aumento de produtividade nessas áreas e os elevados investimentos destinados a elas nos últimos anos, segundo especialistas. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que em junho a produção no pré-sal atingiu 1,353 milhão de barris de petróleo por dia, acima dos 1,322 milhão de barris registrados pelas unidades da camada pós-sal.

Descoberta em 2006, a chamada camada pré-sal é uma extensa área do litoral brasileiro que guarda reservas gigantes de petróleo no fundo do mar, abaixo de rochas de sal. Os reservatórios estão espalhados do litoral de Santa Catarina ao do Espírito Santo.

Os números divulgados pela ANP ressaltam o potencial da produção em águas ultraprofundas do pré-sal: em junho ela se concentrou em 77 poços, pouco mais de 10% do total de poços produtores marítimos nacionais. Atualmente, o País tem 8.220 poços em atividade, sendo 744 marítimos e 7.476 terrestres.

"Em média, a produtividade de um poço do pré-sal é dez vezes maior que a de um poço localizado no pós-sal", diz o professor Edmar de Almeida, do Grupo de Economia da Energia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ao mesmo tempo, destaca o especialista, os campos offshore do pós-sal atingiram a maturidade. O petróleo dessas áreas vem principalmente da Bacia de Campos, que alcançou o pico de produção em 2009 e hoje está em declínio.

O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, lembra que a elevada produtividade dessas áreas e as limitações financeiras levaram a Petrobrás a concentrar seus recursos no desenvolvimento do pré-sal, deixando as águas rasas em segundo plano. Apesar disso, ele questiona se o ritmo de crescimento da produção da estatal em águas ultraprofundas será suficiente para cobrir a queda da produção no pós-sal. Nesse caso, a meta de atingir uma produção de 2,7 milhões de barris por dia em 2020 pode se frustrar.

Total

A produção total de petróleo no Brasil em junho foi de 2,675 milhões de barris por dia, o que representou um crescimento de 0,8% na comparação com o mês de maio. Em relação ao mesmo mês de 2016 houve alta de 4,5%. Levando-se em conta também a produção de gás natural, o País gerou aproximadamente 3,37 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). Desse montante, 49,6% foram oriundos de campos do pré-sal.

De acordo com a ANP, o campo de Lula, ex-Tupi, na Bacia de Santos, é hoje o maior produtor de petróleo e gás no Brasil. Em junho a área registrou produção média de 763 mil barris de petróleo por dia e 33,6 milhões de metros cúbicos diários de gás natural.

Os dados da ANP mostram que os campos operados pela Petrobrás produziram 94,1% do petróleo e gás natural de junho. No ranking de concessionários do setor, a estatal liderou com produção de 2,074 milhões de barris de petróleo por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

