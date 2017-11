Produção do pré-sal cresce 6,6% em setembro contra agosto, diz ANP

A produção na região do pré-sal brasileiro subiu 6,6% em setembro contra agosto, para 1,677 milhão de barris de óleo equivalentes diários, informou nesta quarta-feira, 1º de novembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no seu informativo mensal.

A produção em 82 poços do pré-sal registrou 1,351 milhão de barris diários de petróleo e 52 milhões de metros cúbicos de gás natural. Em setembro, a produção do pré-sal correspondeu a 49,8% do total produzido no País, contra 48% no mês anterior. No pós-sal, a produção de petróleo foi de 1,3 milhão de b/d, informou a ANP.

A produção total de petróleo no Brasil no mês passado totalizou 2,653 milhões de barris por dia (bbl/d), aumento de 3% na comparação com setembro e uma redução de 0,7% em relação ao mesmo mês em 2016.

Já a produção de gás natural totalizou 114 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), um aumento de 1,9% em relação ao mês anterior e de 3,2% em relação a setembro de 2016.

Os campos operados pela Petrobras produziram em setembro 93,8% do total de petróleo e gás natural no País, contra 93,7% em agosto.