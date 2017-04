Produção de veículos sobe 18,1% em março ante março de 2016, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil cresceu 18,1% em março deste ano ante igual mês do ano passado, o quinto crescimento seguido neste tipo de comparação, mostram dados divulgados nesta quinta-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 234.746 unidades fabricadas no terceiro mês do ano, o maior volume desde março de 2015, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Em relação a fevereiro, o avanço foi de 17,1%. No acumulado de janeiro a março, 609.844 unidades saíram das fábricas, alta de 24% sobre o resultado alcançado em igual intervalo de 2016.

Segmentos

Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 227.108 unidades montadas em março, expansão de 18,6% em relação a março do ano passado e crescimento de 17,2% ante o volume do mês anterior. No acumulado do ano, o avanço é de 24,9%, para 589.983 unidades.

Entre os pesados, foram 5.952 caminhões produzidos no mês passado, alta de 5,1% ante igual mês de 2016 e expansão de 12% sobre o volume de fevereiro. O segmento acumula avanço de 4% no ano até março, para 15.748 unidades.

No caso dos ônibus, as montadoras produziram 1.686 unidades no terceiro mês de 2017, crescimento de 1,9% sobre o resultado de igual mês do ano passado e de 24,2% em relação a fevereiro. No ano, no entanto, o segmento acumula baixa de 5,2%, para 4.113 unidades.

Demissões

Apesar da alta na produção total, as demissões continuam nas montadoras. Só em março, 491 vagas de emprego foram eliminadas. Considerando os últimos 12 meses, são 7.717 vagas a menos. Com isso, a indústria conta atualmente com 121.048 funcionários, recuo de 6% em relação ao nível de março do ano passado.

