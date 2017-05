Produção de veículos sobe 11,4% em abril ante abril de 2016, diz Anfavea

Mais uma vez puxada pelas exportações, a produção de veículos no Brasil cresceu 11,4% em abril deste ano ante igual mês do ano passado, para 191,1 mil unidades, informou nesta sexta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), associação que representa as montadoras instaladas no País. Na comparação com março, no entanto, houve queda de 18,8%, em parte por causa de um menor número de dias úteis em abril, que contou com dois feriados.

No acumulado do ano, o número de unidades produzidas avança 20,9% em relação a igual período de 2016. O crescimento tem sido impulsionado pelo aumento das exportações. As vendas para o exterior têm sido a válvula de escape para a indústria automobilística, que ainda enfrenta uma baixa demanda por veículos no Brasil, em razão do elevado nível de desemprego e da restrição ao crédito.

Segmentos

A produção de veículos leves, que considera automóveis e comerciais leves, teve avanço de 11,5% em abril ante abril do ano passado, para 183,6 mil unidades. Já em relação a março, a indústria teve retração de 19,4%. O resultado acumulado do ano, portanto, é de crescimento de 21,6%.

Entre caminhões, o número de unidades montadas chegou a 5,9 mil no quarto mês do ano, crescimento de 13,5% ante igual mês de 2016, mas baixa de 0,9% em relação a março. Os números levam a uma alta de 6,5% na produção acumulada em 2017 ante igual intervalo do ano passado.

O segmento de ônibus é o único que permanece com quedas em todas as comparações. Foram 1,4 mil unidades produzidas em abril, queda de 5,9% em relação a abril do ano passado, retração de 11,5% na comparação com março e baixa de 5,4% no acumulado do ano.

Demissões

Apesar da alta na produção em quase todos os segmentos da indústria, as montadoras continuam fechando postos de emprego. Em abril, foram 121 vagas fechadas. Em 12 meses, o saldo do emprego no setor é negativo em 8.419.

