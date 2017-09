Produção de veículos em agosto é a maior desde novembro de 2014, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil cresceu 45,7% em agosto ante igual mês do ano passado, para 260,3 mil unidades, informou nesta quarta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). É o maior volume para um único mês desde novembro de 2014, quando foram fabricadas 264,8 mil unidades, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

O resultado de agosto, se comparado a julho, representa alta de 15,4%. Com isso, o setor acumula, nos oito primeiros meses do ano, a produção de 1,749 milhão de veículos, expansão de 25,5% em relação a igual intervalo de 2016.

Segmentos

Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 250,2 mil unidades em agosto, avanço de 45,5% sobre agosto do ano passado e crescimento de 15,7% ante o volume do mês anterior. No acumulado do ano, o avanço é de 25,6%, para 1,683 milhão de unidades.

Entre os pesados, foram 7,9 mil caminhões produzidos no mês passado, aumento de 52% ante igual mês de 2016 e expansão de 14,2% sobre o volume de julho. O segmento, com isso, acumula avanço de 22,5% no ano até agosto, para 50,8 mil unidades.

No caso dos ônibus, as montadoras produziram 2,1 mil unidades no oitavo mês de 2017, alta de 49,7% sobre o resultado de igual mês do ano passado, mas recuo de 4,8% em relação a julho. No ano, o segmento acumula expansão de 17,3%, para 14,4 mil unidades.

Empregos

Com aumento na produção, as vagas de emprego voltam a ser criadas nas montadoras. Em agosto, 1.107 postos de trabalho foram gerados pelo setor em relação ao número de funcionários em julho. Considerando os últimos 12 meses, no entanto, o saldo é mais tímido, de 281 vagas criadas.

A indústria conta hoje com 126.279 trabalhadores, alta de 0,9% em relação a julho e de 0,2% na comparação com agosto do ano passado.

