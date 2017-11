Produção de veículos cresce 42,2% em outubro ante outubro de 2016, diz Anfavea

Em outubro, 249,9 mil veículos foram produzidos no País, alta de 42,2% em relação a igual período do ano passado e de 5,3% em comparação a setembro, informou nesta quarta-feira, 8, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado de janeiro a outubro, a indústria fabricou 2.236.890 de unidades, alta de 28,5% sobre o resultado alcançado em igual intervalo de 2016.

Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 240.163 unidades em outubro, expansão de 41,8% em relação a outubro do ano passado e de 5,4% ante o volume do mês anterior. No acumulado do ano, o avanço é de 28,6%, para 2.151.922 unidades.

Entre os pesados, foram 8.241 caminhões produzidos no mês passado, alta de 77,8% ante igual mês de 2016 e expansão de 8,4% sobre o volume de setembro. O segmento acumula elevação de 31,9% no ano até outubro, para 67.285 unidades.

No caso dos ônibus, as montadoras produziram 1.528 unidades no décimo mês de 2017, contração de 7,6% sobre o resultado de igual mês do ano passado e recuo de 9,4% em relação a setembro. No ano, o segmento acumula alta de 9,6%, para 17.683 unidades.

Emprego

Com o aumento na produção, admissões continuam nas montadoras. Só em outubro, 432 vagas de emprego foram criadas. Considerando os últimos 12 meses, são 3.084 vagas a mais. Com isso, a indústria conta hoje com 126.762 funcionários, alta de 2,5% em relação ao nível de outubro do ano passado.